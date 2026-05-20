Emanuel Câmara exige à República justiça para os agricultores madeirenses

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República confrontou, hoje, o ministro da Agricultura e Mar com a injustiça de que os agricultores madeirenses estão a ser alvo por parte do Governo da República relativamente aos açorianos.

Esta manhã, numa audição a José Manuel Fernandes, no âmbito da Comissão de Agricultura e Pescas, Emanuel Câmara lembrou que, no ano passado, por resolução do Conselho de Ministros, a Região Autónoma dos Açores foi beneficiada pelo Governo da República com vista a ajudar os agricultores para compensar as insuficiências do POSEI, lamentando que igual tratamento não tenha sido dado à Região Autónoma da Madeira.

O deputado questionou, por isso, ao governante se este ano vai repor a justiça para com os agricultores madeirenses e porto-santenses, seguindo o exemplo do que fez o ano passado com os agricultores dos Açores.

O parlamentar aproveitou também para questionar qual a posição do ministro em relação à gestão do POSEI: “Vota a favor do POSEI autónomo, ou de um POSEI centralista por parte do Estado?”

Por outro lado, Emanuel Câmara alertou para o facto de, desde 2022, não abrirem candidaturas na Região no âmbito do PEPAC, quer no que se refere ao apoio à modernização das explorações agrícolas, quer no que diz respeito à instalação de explorações de jovens agricultores.

“Os agricultores madeirenses enfrentam atrasos graves nos apoios ao investimento do PEPAC. Esses atrasos são devidos a quê e a quem? À inoperacionalidade da plataforma? Esta plataforma foi uma imposição da República ou uma reivindicação da Região Autónoma da Madeira e do seu Governo, da mesma cor política?”, questionou o parlamentar.

O socialista deu conta que, no restante espaço nacional, incluindo nos Açores, os processos de candidatura estão a decorrer normalmente, sendo apenas na Madeira que se verificam os atrasos, instando o ministro sobre quais os verdadeiros motivos desta situação.