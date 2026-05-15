PS diz que Governo tem de usar verbas do OR para garantir a "segurança dos madeirenses"

“De que está à espera o Governo Regional para, de uma vez por todas, assumir a segurança dos madeirenses como uma prioridade? É preciso haver mais mortos e feridos?”, questiona a presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, perante a nova derrocada ocorrida esta madrugada na via expresso, entre o Túnel João Delgado e o sítio da Pedra, no Seixal, na sequência da qual um agente da PSP ficou ferido com gravidade.

Refere que o local tem sido palco de quedas de pedras frequentes, a última das quais no início deste mês, condicionando a circulação neste que é o principal circuito de acesso ao Porto Moniz e pondo em risco a vida de quem ali transita.

Para Célia Pessegueiro, esta situação exige uma intervenção urgente por parte do Governo Regional, com uma solução bem estudada e estruturada, de modo a garantir a segurança dos madeirenses e turistas que por ali passam.

“Ainda há poucos dias, ouvimos Miguel Albuquerque, de forma displicente, a dizer que não há verbas para fazer obras no local, quando, paradoxalmente, vemos o Governo que lidera a destinar vários milhões de euros para investimentos que não são prioritários, como o golfe”, critica a presidente dos socialistas, apontando como exemplo mais recente a deliberação de ontem do Conselho de Governo que canaliza cerca de 3,5 milhões de euros para a lagoa do campo de golfe do Palheiro Ferreiro.

Célia Pessegueiro vinca que o PS nada tem contra o golfe, mas esclarece que esse tem de ser um investimento privado e não de “um Governo que, claramente, tem as prioridades invertidas”.

“Em circunstância alguma, a segurança das pessoas e do território pode ser preterida em função de interesses económicos”, afirma a líder socialista, acrescentando que, além disso, o Governo dispõe de capital proveniente das receitas fiscais recordes que tem vindo a arrecadar à custa das dificuldades sentidas pelos madeirenses com o aumento do custo de vida e da sua teimosia em não baixar o IVA.

“O que é que este Governo pretende? Ser acusado de negligência por não ter acautelado a segurança da população?”, pergunta a socialista, rematando que, se o Orçamento Regional, que é bastante alimentado pelos impostos dos madeirenses, serve para reparação de campos de golfe e construção de novos, por maioria de razão também deve servir para fazer obras para garantir a segurança da população.