PSD Madeira homenageia enfermeiros pelo seu papel ao serviço da Região

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de um Voto de Saudação pelo Dia Internacional do Enfermeiro, assinalado a 12 de Maio, prestando homenagem a todos os enfermeiros da Madeira e do Porto Santo pelo papel determinante que desempenham diariamente na protecção da saúde e da vida humana.

No texto apresentado, os social-democratas destacam a enfermagem como uma profissão de enorme exigência e elevada relevância pública, sublinhando a presença permanente destes profissionais junto dos doentes, das famílias e das comunidades, muitas vezes em contextos particularmente delicados e de elevada pressão.

Segundo nota à imprensa, o voto reconhece ainda o contributo indispensável dos enfermeiros para o funcionamento de todo o Sistema Regional de Saúde e para a qualidade dos cuidados prestados à população madeirense e porto-santense.

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira valoriza igualmente o trabalho que o Governo Regional tem desenvolvido ao longo dos últimos anos em prol da enfermagem, através do reforço dos recursos humanos, da melhoria das condições de trabalho, da modernização das unidades de saúde e da valorização progressiva destes profissionais, num compromisso contínuo com a qualificação do Serviço Regional de Saúde e com o reconhecimento daqueles que diariamente sustentam a resposta assistencial da Região.