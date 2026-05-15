Madeira nomeada para os 'Portugal Travel Awards by Publituris 2026'

A Madeira volta a estar em destaque no panorama turístico nacional, ao ser nomeada para os 'Portugal Travel Awards by Publituris 2026', na categoria 'Melhor Região de Turismo Nacional'.

Os 'Portugal Travel Awards by Publituris' distinguem anualmente entidades, empresas e destinos que mais se destacam no sector do turismo em Portugal, sendo considerados uma das mais relevantes iniciativas de reconhecimento da indústria turística nacional.

As votações para já decorrem e estarão abertas até ao próximo dia 12 de Junho de 2026, através da plataforma oficial da iniciativa https://premios.publituris.pt/travel/2026/ .

Os vencedores serão anunciados no dia 26 de Junho de 2026, durante a cerimónia oficial dos prémios, que terá lugar no Hilton Vilamoura Resort & Spa, no Algarve, a partir das 19h00.

Para o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, esta nomeação “representa o reconhecimento do trabalho consistente que tem vindo a ser desenvolvido por toda a cadeia de valor do turismo regional, sempre com foco na qualidade, autenticidade e sustentabilidade do destino”.

O governante sublinha ainda que “a Madeira tem conseguido afirmar-se de forma muito sólida nos mercados nacional e internacional, mantendo elevados níveis de satisfação e notoriedade, o que se reflete nestas sucessivas nomeações e distinções”. Eduardo Jesus acrescenta que “cada reconhecimento reforça a responsabilidade de continuar a elevar a qualidade da experiência turística e a promover a Madeira como um destino de referência durante todo o ano”.

Nos últimos anos a Madeira tem vindo a reforçar de forma consistente a sua presença nos principais prémios e distinções da indústria turística, acumulando nomeações e conquistas em diversas iniciativas nacionais e internacionais. Entre os exemplos mais recentes encontra-se a nomeação aos Prémios Marketeer, onde o destino tem sido regularmente reconhecido.

Além dos prémios nacionais, a Região continua igualmente a destacar-se em galardões internacionais de referência ligados ao turismo, consolidando a sua reputação junto de mercados estratégicos e de profissionais do setor.