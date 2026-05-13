Porto do Funchal recebe visita do navio Ventura
O Porto do Funchal está a receber, esta quarta-feira, a visita do Ventura, que traz à Madeira 3.039 passageiros e 1.178 tripulantes.
Segundo nota à imprensa, o navio, agenciado pela Blatas, chegou ao Funchal pelas 7h30, proveniente de Southampton (Inglaterra) e parte às 17 horas em direcção a Santa Cruz de La Palma (ilhas Canárias).
Está a navegar no corredor Atlântico, num cruzeiro de duas semanas com início e fim em Southampton. O Funchal é a primeira escala da viagem, que segue agora para Canárias (La Palma, Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote) e depois para Cádis e Lisboa, antes de regressar a Inglaterra a 23 de Maio.
A próxima escala de cruzeiros no Funchal acontece sexta-feira, com a chegada do navio World Voyager que vai pernoitar no Cais 6.