Aldeias de Crianças SOS defendem reforço da prevenção de situações de perigo junto das famílias

perigo junto das famílias, após serem divulgados dados que mostram uma subida do número de sinalizações.

"Perante o agravamento destas situações, torna-se essencial reforçar respostas de proximidade, acompanhamento continuado e apoio técnico especializado junto das famílias", precisa as Aldeias de Crianças SOS, uma organização sem fins lucrativos, em comunicado.

De acordo com o Relatório de Atividades 2025 das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), publicado na quarta-feira, as CPCJ registaram 94.743 processos em 2025, dos quais 60.250 eram novos e 34.493 transitaram de anos anteriores, refletindo uma "tendência estrutural de crescimento" de 29% nos últimos quatro anos.

As tipologias de perigo mais frequentes são a negligência e a violência doméstica, seguidas dos comportamentos de perigo e das situações relacionadas com o direito à educação, segundo o relatório das CPCJ, que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr fim a situações que possam afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.

A negligência incidiu sobretudo na primeira infância, enquanto os comportamentos de perigo registaram maior expressão na adolescência.

Para as Aldeias de Crianças SOS, os dados apresentados mostram que o país "continua a falhar na prevenção da negligência, da violência doméstica e do apoio precoce às famílias".

Esta organização chama atenção para "uma excessiva fragmentação nas respostas dirigidas à infância vulnerável, dificultando intervenções consistentes, continuadas e centradas nas necessidades das crianças".

"Precisamos de respostas mais terapêuticas, próximas e capazes de reparar o impacto da violência, da negligência e da instabilidade na vida das crianças", disse a diretora-geral das Aldeias de Crianças SOS, Guida Bernardo, citada no comunicado da organização presente em mais de 130 países.

Guida Bernardo defendeu ainda "uma aposta consistente e de forma estruturada em políticas que coloquem as crianças no centro das decisões".

Em Portugal desde 1964, as Aldeias de Crianças SOS trabalha na proteção de crianças e jovens e no fortalecimento das famílias, através de respostas que procuram prevenir situações de perigo, apoiar a parentalidade, promover contextos seguros de crescimento e garantir que cada criança possa desenvolver-se com amor, respeito e segurança.