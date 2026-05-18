Junta de Freguesia de São Pedro comemora o Dia Internacional dos Museus

A Junta de Freguesia de São Pedro associou-se, durante o dia de hoje, às comemorações do Dia Internacional dos Museus e promoveu visitas aos museus localizados na freguesia.

Segundo a nota enviada, decorreram, esta segunda-feira, as visitas ao Universo de Memórias Joao Carlos Abreu e ao Museu Quintas das Cruzes. Já amanhã será promovida uma visita à Casa-Museu Frederico de Freitas.

Estas actividades, refere o comunicado, foram guiadas por técnicos da Direcção Regional da Cultura e tiveram por objectivo "dar a conhecer o rico património da freguesia no que se refere aos museus."

Manuel Filipe, presidente da Junta de São Pedro, afirma que é a freguesia da Madeira com maior número de museus e isso é um motivo de orgulho, mas também de identidade.