'Fim-de-Semana da Arquitectura' junta profissionais no Funchal

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos vai promover, no âmbito da inciativa 'Fim-de-Semana da Arquitectura', uma Sessão de Esclarecimento sobre o Novo RJUE, orientada pela Equipa de Coordenação dos Serviços de Apoio à Prática Profissional da Ordem dos Arquitectos.

A sessão terá lugar esta sexta-feira, 15 de Maio, das 14 às 17 horas no Auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, e tem como objectivo o esclarecimento técnico e institucional sobre o novo RJUE, assegurando uma apresentação articulada entre tutela, administração local e entidades representativas do sector.

A inciativa destina-se a qualquer técnico/a (arquitecto/a ou não) cujo trabalho seja afectado pelo Decreto-Lei n.º 10/2024. Após a sessão haverá uma recepção aos membros na Sede da Ordem com um beberete, assinatura de um protocolo e um Workshop da Roca com apresentação das novidades de 2026.

Para o dia 16 de Maio às 11 horas na sua Sede Regional, a Ordem está a organizar uma Conferência sobre a Paisagem e Ordenamento do Território, que visa despertar para a importância da presença humana no território, ponderar sobre os aspectos da paisagem natural e paisagem humanizada e destacar a influência que a prática do ordenamento do território tem sobre a paisagem.

A participação nos eventos do dia 15 e 16 de Maio é gratuita, mas de registo antecipado obrigatório devido ao limite de lotação, através do e-mail [email protected].