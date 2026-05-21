Vereadores independentes denunciam derramamento na Rua Conde Carvalhal

No período antes da ordem do dia da reunião de câmara da autarquia do Funchal, ss vereadores independentes, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, denunciaram uma situação de derramamento persistente de água proveniente de duas adufas localizadas na zona da Estrada Conde Carvalhal, no troço de subida para a Rua da Alegria.

Segundo os vereadores, trata-se de uma "situação que se arrasta há já vários dias" e que exige uma intervenção imediata por parte das entidades competentes, tendo em conta o "desperdício contínuo de água" numa altura em que a gestão eficiente deste recurso assume "crescente relevância".

Contudo, os vereadores independentes fazem questão de sublinhar o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores da empresa municipal Águas do Funchal, reconhecendo o esforço das equipas técnicas no combate às fugas e na manutenção da rede pública. Ainda assim, alertam que o município continua a apresentar "níveis demasiado elevados de perdas de água".

"Actualmente, o Funchal regista uma taxa de perdas na rede na ordem dos 61%, valor que corresponde à chamada 'água não facturada', incluindo fugas físicas, perdas técnicas e erros de medição", referiram.

Os vereadores recordaram que, nos últimos anos, houve efectivamente um esforço de redução destas perdas, tendo o indicador descido de cerca de 69% para os actuais 61%. Contudo, considera que o trabalho realizado continua a ser "insuficiente" face à dimensão do problema.

"É justo reconhecer que existiu evolução e investimento, mas também é preciso dizer com frontalidade que ainda estamos perante números muito preocupantes e incompatíveis com uma gestão moderna e sustentável da água", afirmaram.

Defenderam por isso , por isso, um reforço da capacidade de detecção e reparação de fugas, bem como maior rapidez na resposta a situações sinalizadas pela população e pelos eleitos locais.

