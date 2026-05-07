Vereadores independentes querem aplicação 'Frente Mar Inteligente' no Funchal

Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, vereadores independentes, pretendem a criação de uma aplicação denominada 'Frente Mar Inteligente', com vista à gestão das praias e da frente marítima do Funchal, "apostando na inovação tecnológica, na segurança balnear, na mobilidade urbana e na melhoria da experiência de residentes e turistas durante a época balnear".

No fundo, o que se pretende é unir dados entre a Câmara Municipal do Funchal e a Frente MarFunchal, por forma a ter acesso, em tempo real, a informação sobre praias, lotação, estacionamento, mobilidade, estado do mar e condições balneares.

"O objectivo passa por melhorar a gestão das zonas costeiras, reduzir situações de sobrelotação, optimizar o estacionamento e reforçar a segurança e o conforto de quem utiliza diariamente a frente marítima do concelho. A solução não pretende substituir os sistemas atcuais, mas sim integrá-los num único serviço mais moderno, eficiente e acessível", explicam em nota enviada à imprensa.

Por outro lado, a proposta pretende a instalação de painéis digitais informativos nas principais praias e zonas balneares, disponibilizando dados em tempo real sobre qualidade da água, temperatura do mar, índice UV, bandeiras balneares e níveis de ocupação, "contribuindo para uma utilização mais organizada e segura dos espaços públicos".

Além disso, os vereadores defendem a criação de canais digitais de contacto direto com os cidadãos, através de aplicação móvel ou WhatsApp, "permitindo reportar lixo, vandalismo, problemas de iluminação, estacionamento ou necessidades de assistência de forma rápida e eficaz".

" A iniciativa contempla igualmente medidas de proximidade e sensibilização ambiental, como brigadas jovens de apoio nas praias, ações de limpeza costeira e distribuição gratuita de pulseiras identificativas para crianças, reforçando a segurança das famílias durante a época balnear", apontam.