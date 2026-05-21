Albuquerque aponta IRC abaixo da Irlanda em dois anos

Miguel Albuquerque afirmou hoje que a Madeira poderá ter, dentro de dois anos, uma taxa de IRC inferior à da Irlanda, defendendo a continuação da política de redução fiscal como forma de atrair investimento e reforçar a competitividade da Região.

Na intervenção na sessão de abertura da conferência integrada nas comemorações do Dia do Empresário Madeirense, no Savoy Palace, Miguel Albuquerque sublinhou que o objectivo do Governo Regional é reduzir progressivamente o IRC até aos 11%.

“Talvez 11% dentro de dois anos, o que quer dizer que vamos ter uma taxa inferior à Irlanda. Mais baixa, só a Bulgária, com 10%”, afirmou.

O presidente do Governo Regional considerou que o crescimento económico da Madeira resulta da aposta no sector privado, na estabilidade financeira e na redução da carga fiscal, apontando que a Região regista crescimento económico há 59 meses consecutivos.

Segundo Miguel Albuquerque, a Madeira apresenta actualmente “o mais baixo desemprego dos últimos 20 anos” e um crescimento transversal a vários sectores, desde o turismo aos serviços financeiros, tecnologia e comércio.

O governante destacou ainda a reconfiguração da economia regional nos últimos anos, salientando que o peso do sector privado é hoje muito superior ao verificado em 2015.

Apesar dos indicadores económicos positivos, Miguel Albuquerque admitiu que “a grande prioridade na Madeira neste momento é a habitação”, defendendo medidas que promovam o mercado de arrendamento e facilitem o acesso dos jovens casais à compra de casa.

O chefe do Executivo madeirense criticou ainda a actual legislação nacional do arrendamento, considerando que falta estabilidade e confiança para estimular o investimento privado no sector da habitação.

Na mesma intervenção, Miguel Albuquerque voltou a defender a aposta da Região na inovação e na transição tecnológica, considerando que a Madeira tem condições para competir através da criatividade, da agilidade e da adopção de novas tecnologias.