Europa perdeu ambição estratégica e precisa de virar a página, alerta Siza Vieira

O ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, defendeu esta quinta-feira que a Europa perdeu parte da sua ambição estratégica ao longo da última década e precisa de reforçar a competitividade e a autonomia em áreas-chave como energia, defesa e tecnologia.

No debate que se seguiu ao painel “A Gamificação – O Mundo e as Empresas em Modo de Jogo”, no Savoy Palace, moderado por Ricardo Oliveira, director-geral e editorial do DIÁRIO de Notícias da Madeira, o antigo governante afirmou que a União Europeia enfrenta hoje desafios mais exigentes do que há 10 anos.

Siza Vieira sublinhou que a dependência energética e militar dos Estados Unidos limita a capacidade de acção europeia, defendendo uma redução dessas vulnerabilidades através de investimento e políticas mais integradas.

O ex-ministro apontou ainda a economia digital como factor central da perda de competitividade face aos EUA e à China, alertando para o impacto da inteligência artificial na ampliação dessas diferenças.

Entre os principais obstáculos identificados, destacou a falta de investimento, o excesso de regulação e a ausência de uma visão estratégica clara para o futuro da União Europeia.

Siza Vieira defendeu uma política industrial mais activa, com aposta em energia competitiva e limpa, defesa e economia digital, como pilares da autonomia estratégica europeia.