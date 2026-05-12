Câmara do Funchal reserva 85 mil euros para esterilizar animais errantes
Nos últimos três anos foram esterilizados 1.604 animais ao abrigo de protocolos assinados pelo município com associações da causa animal
A Câmara Municipal do Funchal reservou 85 mil euros para esterilizar animais errantes e de famílias carenciadas do concelho, através de protocolos que voltaram hoje a ser firmados com cinco associações ligadas à causa animal.
Cada uma das cinco associações envolvidas vai receber 17 mil euros, verba que deverá ser aplicada na esterilização de cães e gatos. Para este ano, houve um aumento na ordem dos 13%, conforme notou Jorge Carvalho.
Aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal do Funchal reconheceu ser esta uma abordagem de “fim de linha”, destacando a importância de uma maior consciencialização da população para a adopção responsável e para o combate ao abandono animal. O autarca reforçou que ter um animal implica responsabilidade e cuidados permanentes.
“Estas instituições são parceiros fundamentais para podermos dar uma resposta mais eficiente e mais eficaz não só a famílias de baixa condição económica, mas acima de tudo porque estão mais próximas dos diferentes contextos, algumas tendo inclusive a capacidade de poder reter alguns animais durante algum tempo, tendo uma maior proximidade também com as clínicas veterinárias”, argumentou Jorge Carvalho.
Integram este protocolo a AMAIS – Associação Madeira Animais, a Patinhas Risonhas, a Vamos Lá Madeira, a Ajuda a Alimentar Cães e a SPAD - Sociedade Protectora dos Animais Domésticos.
O Funchal dispõe de canil e gatil municipais, procurando dar resposta às situações sinalizadas e promovendo, simultaneamente, a adopção de animais. Conforme apontou Paula Jardim, vereadora com os pelouros do Ambiente, Águas, Espaços Verdes e Acção Climáticas, as adopções têm sido constantes, incluindo através de associações que promovem adopções fora do país. Nos últimos quatro anos foram adoptados 1.253 cães e gatos no espaço que a autarquia possui, no Vasco Gil.
Apesar desse esforço, o canil municipal continua com uma elevada ocupação, acolhendo actualmente cerca de 400 animais entre cães e gatos. A Câmara alerta que a capacidade das estruturas não é ilimitada e sublinha que o combate ao abandono deve envolver toda a comunidade e também os restantes concelhos da Madeira.