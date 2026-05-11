Lucros da banca superam 1,3 mil milhões de euros
Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 11 de Maio de 2026.
No Público:
- "Pacote fiscal para a habitação não sai do papel e rendas voltam a disparar"
- "Sistema prisional. Sobrelotação subiu para os 106% em maio"
- "Comissário do Clima. 'Vamos acelerar a nossa transição para a energia limpa'"
- "Série especial. A geração nepalesa que não vem para a agricultura"
- "Campeões europeus. Sporting vence no futsal e FC Porto ganha no hóquei em patins"
- "Arte. Na bienal de Veneza, Alexandre Estrela gera empatia através de sismos"
No Jornal de Notícias:
- "Municípios investem milhões em sistemas de vigilância"
- "Fátima. Lotação esgotada nos hotéis e milhares em peregrinação"
- "Entrevista. 'Há sempre a palavra, que é uma arma, há sempre a escrita'. Manuel Alegre, na véspera de fazer 90 anos"
- "Almada. Condenado à pena máxima por matar mulher com 49 facadas"
- "Azambuja. Gangue arranca unhas a vítima para roubar ouro e dinheiro"
- "Porto. Marcolino festeja cem anos com nova loja e casas de luxo"
- "Estrangeiros. Único centro para acolher imigrantes sobrelotado"
- "Rali de Portugal. Neuville saltou para a vitória nas classificativas de Fafe"
- "Champions. Leões triunfam no futsal e dragões no hóquei em patins"
- "AVS 3-1 F.C.Porto. Por vezes os últimos parecem mesmo ser os primeiros"
No Correio da Manhã:
- "'Assassina do gelo' herda 25 imóveis de pais e avós. Casou na cadeia e quer ser mãe"
- "Auxiliar de creche suspeita de maus-tratos"
- "Certificados de aforro rendem mais que depósitos a prazo"
- "Surto de vírus. Passageiros retirados de cruzeiro"
- "Montenegro tem 43. Gabinetes do Governo empregam 984 pessoas"
- "Benfica-Sp. Braga. Mourinho só pensa nas duas finais"
- "Rio Ave-Sporting. Rui Borges quer final perfeito"
- "Futsal. Sporting conquista Champions pela 3.ª vez"
- "AVS 3 FC Porto 1. Campeão começa reinado com derrota"
- "Criminalidade. Falso inspetor da Judiciária engana vítimas de burlas"
- "Ciência. Medicamento prolonga vida dos cães"
No Diário de Notícias:
- "AIMA conclui esta semana solução de reagrupamento para bebés"
- "Hantavírus. 'Alarme social prova que países ainda não estão preparados para casos de saúde pública'"
- "PS. Carneiro não terá eleições 'pacíficas' nas distritais de Bragança, Viseu e Vila Real"
- "Entrevista. Nuno Pereira Lopes: 'A minha obrigação é escolher os melhores para trabalharem a bem de Cascais'"
- "Conflito. Irão responde à proposta dos EUA e ameaça missão no estreito de Ormuz"
- "CGD. Paulo Macedo pede 'mais medidas do lado da oferta' para resolver crise na habitação"
- "Esquadra do Rato. Polícias conhecem hoje as medidas de coação"
- "Festival de Cannes à procura dos futuros clássicos"
- "Troféu. Sporting vence terceira Champions de futsal"
- "DN Brasil. Turnê de Liniker passa por Portugal para fechar com chave de ouro 'a era mais importante' da carreira"
No Negócios:
- "Guerra provoca corrida às corretoras 'low cost'"
- "Conversa Capital. Manuel Castro Almeida. Governo corta 400 artigos na lei para acelerar criação de empresas. Se a guerra acabar, 'não se justificará' taxar lucros excessivos, diz o ministro da Economia"
- "Grupo Barraqueiro substitui Medway a levar T-Roc de comboio para Espanha"
- "Propriedade. Terras sem dono conhecido registadas a favor do Estado"
- "Criptoativos. Empresa de Braga tem OK da CMVM para tokenizar ações"
- "Investidor privado. Vender em maio e regressar em novembro? Tradição já não é o que era"
No O Jornal Económico:
- "Seis bancos acumulam lucros de 1,3 mil milhões"
- "Novo código dos Contratos Públicos 'permite ultrapassar os excessos da regulação'"
- "AIE alerta: atual crise é 'um dos maiores desafios de sempre a nível global'"
- "Duplicar comércio entre Índia e Portugal? Seria 'pouco ambicioso'"
- "Exportações caem 6,5% e importações sobem 2,7%"
- "Bosch Portugal baixa vendas para 2,2 mil milhões"
- "Preços dos combustíveis baixam esta semana"
- "Sines: a capital económica do sul"
- "Rivalidade. Em guerra centenária, Coca-Cola domina"
No Record:
- "Reis da Europa. Leões e dragões conquistam títulos continentais"
- "Futsal. Sporting 2 Palma 0. Troféu volta a Alvalade 5 anos depois"
- "Nuno Dias. 'Fomos muito melhores do que os adversários'"
- "Hóquei em Patins. FC Porto 3 Barcelona 1. 4.ª Champions para os portistas"
- "Paulo Freitas. 'Ganhar finais é maravilhoso'"
- "AVS 3-1 FC Porto. Campeão de ressaca. Derrota com o último impede recorde de pontos"
- "Farioli. 'Foi uma lição, não podemos baixar 1% em nada'"
- "Alverca 1-1 Estoril"
- "Mourinho mete gelo no Real. Garante que não teve contactos com os madrilenos"
- "Benfica-Sp. Braga. Noite de despedidas na Luz"
- "Sporting. Zalazar para fechar depressa"
- "Rio Ave-Sporting"
- "Rui Borges admite saídas. 'Há jogadores que pretendem um rumo diferente'"
- "Espanha. Barcelona 2 Real Madrid 0. Barça faz a festa diante do rival"
No O Jogo:
- "Génio português. Stick de ouro. Hóquei em Patins. Dragões conquistam quarta Liga dos Campeões, três anos depois da anterior. FC Porto 1 -- Barcelona 1"
- "Futsal. Sporting 2 -- Palma 0. Leões bateram detentor da Champions League com quem tinham perdido em 2023. Tri com sabor a vingança"
- "Aves SAD 3 -- FC Porto 1. Mundo ao contrário"
- "Francesco Farioli. 'É um lembrete para a próxima época'"
- "Voleibol feminino: título volta ao Dragão"
- "Rali de Portugal. Neuville ganhou"
- "Benfica-Braga 20H15. Mourinho nega reuniões com Real Madrid: 'Não vou ter contacto até ao último jogo'"
- "Tomás Araújo apto para hoje"
- "Rio Ave--Sporting 20H15. Zalazar já não escapa. Acordo entre António Salvador e Frederico Varandas inclui Travassos"
- "Rui Borges fecha a porta ao mercado"
E no A Bola:
- "Glória aos campeões. Sporting vence Champions de futsal, FC Porto a de hóquei em patins"
- "Fernando Pimenta conquista ouro na Taça do Mundo de canoagem"
- "FC Porto ganha título de voleibol feminino"
- "Thierry Neuville vence Rali de Portugal"
- "Cancelo (Barcelona) campeão em quatro das 'big five'"
- "João Mário marca golo do título do AEK na Grécia"
- "Aves SAD 3-1 FC Porto. Avenses impedem recorde do campeão"
- "Alverca 1-1 Estoril"
- "Benfica. José Mourinho: 'Só depois do Estoril falarei com quem achar'"
- "Sporting. Zalazar e Pedro Lima estão a chegar. Rui Borges: 'Champions pode influenciar mercado'"