Lucros da banca superam 1,3 mil milhões de euros

Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 11 de Maio de 2026.

No Público:

- "Pacote fiscal para a habitação não sai do papel e rendas voltam a disparar"

- "Sistema prisional. Sobrelotação subiu para os 106% em maio"

- "Comissário do Clima. 'Vamos acelerar a nossa transição para a energia limpa'"

- "Série especial. A geração nepalesa que não vem para a agricultura"

- "Campeões europeus. Sporting vence no futsal e FC Porto ganha no hóquei em patins"

- "Arte. Na bienal de Veneza, Alexandre Estrela gera empatia através de sismos"

No Jornal de Notícias:

- "Municípios investem milhões em sistemas de vigilância"

- "Fátima. Lotação esgotada nos hotéis e milhares em peregrinação"

- "Entrevista. 'Há sempre a palavra, que é uma arma, há sempre a escrita'. Manuel Alegre, na véspera de fazer 90 anos"

- "Almada. Condenado à pena máxima por matar mulher com 49 facadas"

- "Azambuja. Gangue arranca unhas a vítima para roubar ouro e dinheiro"

- "Porto. Marcolino festeja cem anos com nova loja e casas de luxo"

- "Estrangeiros. Único centro para acolher imigrantes sobrelotado"

- "Rali de Portugal. Neuville saltou para a vitória nas classificativas de Fafe"

- "Champions. Leões triunfam no futsal e dragões no hóquei em patins"

- "AVS 3-1 F.C.Porto. Por vezes os últimos parecem mesmo ser os primeiros"

No Correio da Manhã:

- "'Assassina do gelo' herda 25 imóveis de pais e avós. Casou na cadeia e quer ser mãe"

- "Auxiliar de creche suspeita de maus-tratos"

- "Certificados de aforro rendem mais que depósitos a prazo"

- "Surto de vírus. Passageiros retirados de cruzeiro"

- "Montenegro tem 43. Gabinetes do Governo empregam 984 pessoas"

- "Benfica-Sp. Braga. Mourinho só pensa nas duas finais"

- "Rio Ave-Sporting. Rui Borges quer final perfeito"

- "Futsal. Sporting conquista Champions pela 3.ª vez"

- "AVS 3 FC Porto 1. Campeão começa reinado com derrota"

- "Criminalidade. Falso inspetor da Judiciária engana vítimas de burlas"

- "Ciência. Medicamento prolonga vida dos cães"

No Diário de Notícias:

- "AIMA conclui esta semana solução de reagrupamento para bebés"

- "Hantavírus. 'Alarme social prova que países ainda não estão preparados para casos de saúde pública'"

- "PS. Carneiro não terá eleições 'pacíficas' nas distritais de Bragança, Viseu e Vila Real"

- "Entrevista. Nuno Pereira Lopes: 'A minha obrigação é escolher os melhores para trabalharem a bem de Cascais'"

- "Conflito. Irão responde à proposta dos EUA e ameaça missão no estreito de Ormuz"

- "CGD. Paulo Macedo pede 'mais medidas do lado da oferta' para resolver crise na habitação"

- "Esquadra do Rato. Polícias conhecem hoje as medidas de coação"

- "Festival de Cannes à procura dos futuros clássicos"

- "Troféu. Sporting vence terceira Champions de futsal"

- "DN Brasil. Turnê de Liniker passa por Portugal para fechar com chave de ouro 'a era mais importante' da carreira"

No Negócios:

- "Guerra provoca corrida às corretoras 'low cost'"

- "Conversa Capital. Manuel Castro Almeida. Governo corta 400 artigos na lei para acelerar criação de empresas. Se a guerra acabar, 'não se justificará' taxar lucros excessivos, diz o ministro da Economia"

- "Grupo Barraqueiro substitui Medway a levar T-Roc de comboio para Espanha"

- "Propriedade. Terras sem dono conhecido registadas a favor do Estado"

- "Criptoativos. Empresa de Braga tem OK da CMVM para tokenizar ações"

- "Investidor privado. Vender em maio e regressar em novembro? Tradição já não é o que era"

No O Jornal Económico:

- "Seis bancos acumulam lucros de 1,3 mil milhões"

- "Novo código dos Contratos Públicos 'permite ultrapassar os excessos da regulação'"

- "AIE alerta: atual crise é 'um dos maiores desafios de sempre a nível global'"

- "Duplicar comércio entre Índia e Portugal? Seria 'pouco ambicioso'"

- "Exportações caem 6,5% e importações sobem 2,7%"

- "Bosch Portugal baixa vendas para 2,2 mil milhões"

- "Preços dos combustíveis baixam esta semana"

- "Sines: a capital económica do sul"

- "Rivalidade. Em guerra centenária, Coca-Cola domina"

No Record:

- "Reis da Europa. Leões e dragões conquistam títulos continentais"

- "Futsal. Sporting 2 Palma 0. Troféu volta a Alvalade 5 anos depois"

- "Nuno Dias. 'Fomos muito melhores do que os adversários'"

- "Hóquei em Patins. FC Porto 3 Barcelona 1. 4.ª Champions para os portistas"

- "Paulo Freitas. 'Ganhar finais é maravilhoso'"

- "AVS 3-1 FC Porto. Campeão de ressaca. Derrota com o último impede recorde de pontos"

- "Farioli. 'Foi uma lição, não podemos baixar 1% em nada'"

- "Alverca 1-1 Estoril"

- "Mourinho mete gelo no Real. Garante que não teve contactos com os madrilenos"

- "Benfica-Sp. Braga. Noite de despedidas na Luz"

- "Sporting. Zalazar para fechar depressa"

- "Rio Ave-Sporting"

- "Rui Borges admite saídas. 'Há jogadores que pretendem um rumo diferente'"

- "Espanha. Barcelona 2 Real Madrid 0. Barça faz a festa diante do rival"

No O Jogo:

- "Génio português. Stick de ouro. Hóquei em Patins. Dragões conquistam quarta Liga dos Campeões, três anos depois da anterior. FC Porto 1 -- Barcelona 1"

- "Futsal. Sporting 2 -- Palma 0. Leões bateram detentor da Champions League com quem tinham perdido em 2023. Tri com sabor a vingança"

- "Aves SAD 3 -- FC Porto 1. Mundo ao contrário"

- "Francesco Farioli. 'É um lembrete para a próxima época'"

- "Voleibol feminino: título volta ao Dragão"

- "Rali de Portugal. Neuville ganhou"

- "Benfica-Braga 20H15. Mourinho nega reuniões com Real Madrid: 'Não vou ter contacto até ao último jogo'"

- "Tomás Araújo apto para hoje"

- "Rio Ave--Sporting 20H15. Zalazar já não escapa. Acordo entre António Salvador e Frederico Varandas inclui Travassos"

- "Rui Borges fecha a porta ao mercado"

E no A Bola:

- "Glória aos campeões. Sporting vence Champions de futsal, FC Porto a de hóquei em patins"

- "Fernando Pimenta conquista ouro na Taça do Mundo de canoagem"

- "FC Porto ganha título de voleibol feminino"

- "Thierry Neuville vence Rali de Portugal"

- "Cancelo (Barcelona) campeão em quatro das 'big five'"

- "João Mário marca golo do título do AEK na Grécia"

- "Aves SAD 3-1 FC Porto. Avenses impedem recorde do campeão"

- "Alverca 1-1 Estoril"

- "Benfica. José Mourinho: 'Só depois do Estoril falarei com quem achar'"

- "Sporting. Zalazar e Pedro Lima estão a chegar. Rui Borges: 'Champions pode influenciar mercado'"