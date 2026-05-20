Paulo Neves confronta ministro das Infraestruturas sobre duas questões que afligem Porto Santo

O deputado do PSD-Madeira em Lisboa, Paulo Neves, confrontou esta manhã o ministro das Infraestruturas com duas questões que afectam directamente a população do Porto Santo: as falhas no serviço prestado pela companhia aérea Binter e o estado degradado da gare do aeroporto da ilha.

Quanto à transportadora aérea, Paulo Neves criticou as "falhas no serviço público da companhia aérea Binter, com sucessivos cancelamentos de voos e a preferência da empresa pela ligação com as Canárias em detrimento do serviço público com o Porto Santo".

O parlamentar relatou ainda situações de abandono de passageiros, sem qualquer assistência por parte da companhia, sem balcão físico de informação e com apenas uma linha telefónica disponível, e em espanhol.

Na mesma intervenção, Paulo Neves voltou-se para o estado das infraestruturas aeroportuárias, denunciando que "chove dentro da gare e não existem condições para receber centenas de passageiros que chegam a dormir no chão".

As declarações foram proferidas durante uma sessão na Assembleia da República.