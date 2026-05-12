Paulo Barreto informa-se sobre os assuntos militares na Madeira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Paulo Barreto recebeu, ao longo de hoje, no Palácio de São Lourenço, os responsáveis das forças de Defesa na Madeira, inteirando-se das principais questões militares relacionadas com o nosso arquipélago.

Audiência com o comandante da Zona Militar da Madeira, brigadeiro-general José Loureiro.

As audiências arrancaram às 10h00, com comandante operacional da Madeira, major-general Paulo Lopes da Silva, prosseguiram às 11h00 com o comandante da Zona Militar da Madeira, brigadeiro-general José Loureiro, e terminaram às 15h00, com o comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles.

O Representante da República, Paulo Barreto, com o comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles.

O ciclo de audiências com os responsáveis militares vai terminar com o comandante da Zona Aérea da Madeira, a qual só deverá acontecer dentro de alguns dias.

Amanhã, quarta-feira, Paulo Barreto recebe os responsáveis das forças de Segurança na Madeira, designadamente o comandante da PSP, superintendente Ricardo Matos (11h00), o comandante da GNR, coronel Marco Nunes (11h00), o director da PS, José Matos, e o director do SIS, António Luís Lopes e Silva (16hh00).

O Representante da República integra o Conselho Superior de Defesa Nacional, órgão que é presidido pelo Presidente da República e que normalmente reúne-se com uma periodiciodade trimestral ou quadrimestral. Integra também o Conselho Superior de Segurança Interna, órgão presidido pelo primeiro-ministro e que normalmente reúne-se vez por ano, para apreciar o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

Entretanto, na próxima terça-feira, 19 de Maio, o juiz desembargador Paulo Barreto vai presidir pela primeira vez a um evento militar, o 13. aniversário da Estação de Radar N.º 4.