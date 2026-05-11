Seminário, no Porto Santo, sobre agricultura e práticas agroecológicas

Secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, preside, hoje, à abertura do seminário sobre “Agricultura e Práticas Agroecológicas — Implementação de um sistema agroflorestal”, evento que vai decorrer no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, a partir das 9h15.

Mas outros eventos estão agendados hoje que podem marcar na sua agenda

- Secretária regional da Educação, Elsa Fernandes, preside à sessão de abertura do 2.º Simpósio Internacional do Projecto REMORA.

9h00: Sala Ursa Menor 2, do Madeira Tecnopolo

-Assinatura dos Protocolos de Cooperação com Associações do Bem-Estar Animal – 2026.

-10h00, Assembleia Municipal do Funchal

-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebe em audiência a Associação de Amigos da Diáspora e os Emigrantes Madeirenses - AADEM.

16h00, Sala Rosa da ALRAM.

-O Representante da República recebe, no Palácio São Lourenço:

10h00 - O Comandante Operacional da Madeira, Major-General Paulo Lopes da Silva.

11h00 - Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General José Loureiro

15h00 - Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão-de-Mar-e-Guerra Bruno Ferreira Teles

Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, no Porto Santo

12h00 - Visita unidade industrial José Faustino Mendonça Diogo Unipessoal, Lda.

Sítio da Língua de Vaca, Cancelas



15h00 - Obra nova galeria de captação de água salgada (Galeria nº 5)

Promenade junto ao cais da cidade

Secretária regional da Educação, Elsa Fernandes, vai estar presente no ensaio geral do espectáculo de abertura da Festa do Desporto Escolar.

14h30 Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava





Celebrações em honra de Nossa Senhora de Fátima.

20h00 Igreja da Sé

Efemérides a 12 de Maio, Dia Internacional do Enfermeiro.

1926 — O dirigível italiano Norge torna-se o primeiro dirigível a sobrevoar o Polo Norte.

1941 — Konrad Zuse apresenta o Z3, a primeira máquina de computação totalmente automática e programável do mundo, em Berlim.

1942 — Segunda Guerra Mundial: Segunda Batalha de Carcóvia: no Leste da Ucrânia, as forças do Exército Vermelho sob o comando do marechal Semyon Timoshenko lançam uma grande ofensiva, porém serão cercados e destruídos pelas tropas do Grupo de Exércitos Sul, duas semanas depois.

1949 — A União Soviética suspende o bloqueio de Berlim; e as potências de ocupação ocidentais aprovam a Lei Fundamental para o novo Estado alemão: a República Federal da Alemanha.

1965 — A nave espacial soviética Luna 5 cai na Lua.

1982 — O papa João Paulo II escapa de um atentado em Portugal.

2008 — Sismo na China com epicentro na província de Sichuan resulta na morte de 70 mil pessoas.

2009 - Guimarães é designada em Bruxelas capital europeia da Cultura 2012, em conjunto com a cidade eslovena de Maribor. Guimarães será a terceira cidade portuguesa a ostentar o "título", depois de Lisboa e Porto.

2010 — Airbus A330 que fazia o voo Afriqiyah Airways 771 cai pouco antes de pousar no Aeroporto Internacional de Trípoli, matando 104 das 105 pessoas a bordo.

2014 - A região de Donetsk declara a independência da Ucrânia, um dia depois do referendo em que 89% dos votantes da região separatista do leste ucraniano apoiaram a secessão.

2017 — Ciberataque à escala global atinge cerca de 74 países.

2017 - O Papa Francisco inicia visita de menos de 24 horas a Fátima, no Centenário das Aparições.