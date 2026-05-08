Turista sofre queda na Ponta de São Lourenço

Uma turista francesa, de 62 anos, sofreu uma queda na manhã de hoje na zona do parque de estacionamento da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico, com duas viaturas, que prestaram assistência à vítima. Segundo foi possível apurar, a mulher apresentava suspeita de fractura num dos membros superiores na sequência da queda.

Após receber os primeiros socorros no local, a turista foi transportada para o centro de saúde para avaliação e tratamento.