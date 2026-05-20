Encerramento da exposição 'Expressão Anónima do Anil' dinamizada por Merícia Dantas

A Galeria Impulso acolhe, no sábado, 23 de Maio, entre as 14h00 e as 19h00, a actividade 'Galeria Aberta - Expressão Anónima do Anil', dinamizada por Merícia Dantas, integrada na programação de encerramento da exposição actualmente aberta ao público.

"Dirigida ao público em geral, esta iniciativa propõe uma experiência artística participativa e colectiva, convidando os visitantes a explorar processos criativos inspirados na flora endémica da Madeira e nas obras presentes na exposição", indica nota à imprensa.

Revela ainda que "ao longo do período expositivo, os participantes foram convidados a realizar desenhos anónimos em papel vegetal, utilizando referências visuais de flores endémicas da Madeira, estes desenhos servirão agora de base para uma intervenção colectiva no evento de encerramento, através de técnicas de picotagem e estampagem sobre de grande papel dimensão".

Adianta também que a actividade decorre em regime de galeria aberta, permitindo que cada participante possa integrar livremente o processo criativo, contribuindo para uma composição artística construída de forma colaborativa. A iniciativa, prossegue, pretende valorizar a espontaneidade e a partilha entre os diferentes intervenientes, promovendo um espaço de encontro e expressão artística.

Além da componente prática, conforme adiante, a iniciativa será acompanhada por uma conversa informal subordinada ao tema 'O que resta depois do processo', promovendo a reflexão sobre criação artística, memória e participação colectiva.

A participação é livre e aberta a todos os interessados com idade superior a seis anos.