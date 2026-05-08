Bombeiros realizam simulacro de incêndio em infantário

Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram, na manhã de hoje, um simulacro de incêndio no piso 0 do Infantário Rainha Sílvia, no Funchal.

O exercício teve como principal objectivo testar a prontidão e capacidade de resposta das equipas de emergência perante um cenário de incêndio numa instituição frequentada por crianças. Para o local foram mobilizadas quatro viaturas e 13 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal, numa operação que decorreu sem registo de vítimas.