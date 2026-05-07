Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros para a Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia

A Escola Básica e Secundária Dr. Horácio Bento de Gouveia recebeu, na manhã de hoje, um simulacro de incêndio que mobilizou vários meios de socorro para aquela unidade escolar, no Funchal.

O exercício simulou um incêndio num laboratório localizado no 3.º andar da escola, obrigando à activação dos meios de emergência e evacuação. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, com três viaturas e nove operacionais, bem como os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que participaram com duas viaturas e sete bombeiros.

O simulacro incluiu ainda uma vítima simulada, que foi assistida pelas equipas de socorro e posteriormente transportada para o hospital, no âmbito do exercício.