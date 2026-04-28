Pernoitas de navios duplicam em dois anos O número de cruzeiros que passaram a noite no porto do Funchal aumentou 51,85% no primeiro trimestre deste ano em relação ao período homólogo e mais do que duplicou se compararmos com 2024. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 29 de Abril.

Outros destaques:

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