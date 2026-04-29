Navio 'MSC Grandiosa' em escala no Funchal

O 'MSC Grandiosa' está esta quarta-feira no Porto do Funchal para uma escala de nove horas, agenciada pela JFM Shipping.

O navio, que chegou pelas 8 horas de Philipsburg, nas Antilhas Holandesas, e parte às 17 horas em direcção a Barcelona, Espanha, com 5.795 pessoas a bordo: 4.129 passageiros e 1.666 tripulantes.

Integrando a frota da MSC Cruises desde 2019, o 'Grandiosa' foi construído nos estaleiros de Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France), e custou na altura 770 milhões de euros. Tem capacidade para transportar até 6.334 passageiros e 1.704 tripulantes, e foi remodelado no ano passado.

Está a fazer um cruzeiro de reposicionamento dos Estados Unidos para a Europa, que começou a 11 de Abril na Florida e termina no próximo sábado em Barcelona. Antes de chegar à Madeira passou pelas Bahamas e República Dominicana.

A escala foi uma oportunidade para uma equipa da Direcção de Planeamento e Investimento e da Direcção de Gestão de Recursos e Ambiente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, efectuarem uma visita técnica ao navio. O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que tutela a APRAM, e a presidente dos Portos da Madeira, Paula Cabaço, também participaram na visita, acompanhados pelo director-geral da MSC Portugal, Eduardo Cabrita.

Amanhã, quinta-feira, o Porto do Funchal recebe a escala do 'Seadream II', que vem passar a noite na cidade com cerca de 140 pessoas a bordo.