Dois navios de cruzeiro trazem cerca de seis mil pessoas ao Porto do Funchal
O Porto do Funchal está a receber esta quarta-feira dois navios de cruzeiro, que vão movimentar em conjunto perto de quatro mil passageiros e dois mil tripulantes.
O Mein Schiff 7, com 2.936 passageiros e 1.037 tripulantes a bordo, foi o primeiro a chegar, para uma escala de 38 horas, com pernoita, agenciada pela JFM Shipping.
O navio, da TUI Cruises, veio de Las Palmas, e vai passar a noite no Funchal, seguindo viagem ao início da tarde de quinta-feira, pelas 14 horas, para La Palma.
Está a realizar um cruzeiro de uma semana na região da Cruise Atlantic Islands (CAI). Depois de La Palma, segue para Tenerife, Fuerteventura e novamente Las Palmas, onde termina a viagem a 27 de Abril. É a última escala do Schiff 7 esta temporada na Madeira, regressando ao Funchal no próximo novembro.
Também para passer a noite, o Bolette chegou a meio da manhã ao Funchal. Está a navegar com 1.731 pessoas a bordo (1.117 passageiros e 614 tripulantes), e veio proveniente de Ponta Delgada. Está a realizar uma viagem com início e fim em Liverpool, Inglaterra, que escalas em portos nacionais: Terceira, São Miguel, Madeira e Lisboa, para onde segue na quinta-feira, pelas 18h30. É também a última escala da temporada no Funchal, regressando à Madeira em Outubro.
Amanhã, quinta-feira, vai cruzar-se com o Mein Schiff 1, que tem chegada prevista ao Funchal para as 18h30, para uma escala com pernoita.