Funchal recebe três embarcações e milhares de passageiros em escala

O Porto do Funchal regista esta terça-feira, 21 de Abril, um movimento significativo de navios de cruzeiro, com a presença de três embarcações e milhares de passageiros em escala.

O Mein Schiff Relax, operado pela TUI Cruises e agenciado pela JFM Shipping, chegou pelas 6 horas, proveniente de Las Palmas, para uma escala de 12 horas. A bordo seguem 5.449 pessoas, entre as quais 4.048 passageiros e 1.401 tripulantes. Esta é a última escala do navio na Madeira na presente temporada de cruzeiros.

A viagem do Mein Schiff Relax teve início a 17 de Abril, em Tenerife, tendo já passado por Lanzarote e Gran Canaria. O itinerário prossegue agora para Cádis e Málaga, terminando no próximo domingo em Maiorca. Após esta rota, o navio deverá operar durante os próximos meses no Norte da Europa, regressando à região da Cruise Atlantic Islands em Novembro.

No porto encontravam-se também o Arcadia e o Le Champlain, que haviam chegado na segunda-feira, ambos agenciados pela Blatas. O Arcadia, com 1.859 passageiros e 856 tripulantes, iniciou a sua viagem a 15 de Abril em Southampton, no Reino Unido, e tem regresso previsto ao mesmo porto a 1 de Maio. Durante a tarde desta terça-feira, segue viagem para Santa Cruz de La Palma.

Já o Le Champlain, com 108 passageiros e 119 tripulantes, parte igualmente durante a tarde, com destino a Cádis.