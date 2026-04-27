'Sirena' juntou-se a cinco mega-iates no porto do Funchal

O navio 'Sirena' está acostado no porto do Funchal, onde chegou esta manhã, com 623 passageiros e 396 tripulantes, vindos do porto de Leixões. A ele juntam-se cinco mega-iates, que estão a reposicionar-se das Caraíbas para o Mediterrâneo, e que vão passar a noite na cidade.

O 'Sirena' está a concretizar um cruzeiro de 11 dias entre Lisboa e Barcelona, que começou a 24 de Abril e termina a 5 de Maio. Depois de La Palma, segue para Fuerteventura, Marrocos (Agadir e Casablanca) e Espanha continental (Cádis, Motril, Alicante e Barcelona).

Quanto aos mega-iates, encontram-se na Madeira o 'Alalunga' e o 'Lunasea', que chegaram no sábado e têm partida agendada para terça-feira, rumo a Gibraltar. Já hoje chegaram o 'Ocean Z', o 'Amore' e o 'Apsara'.

No Porto Santo, ao final do dia e para passar a noite, vai estar o 'Hanseatic Nature'. O navio conta 223 passageiros e 171 tripulantes, e esteve no Funchal durante o fim-de-semana Está a realizar um cruzeiro de 13 dias entre Sevilha, Espanha, e Ponta Delgada, Açores. Parte, terça-feira, pelas 17 horas para a ilha de Santa Maria, Açores.