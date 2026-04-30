Queda no Bairro da Ajuda faz um ferido
Idoso sofreu traumatismos após queda de cerca de dois metros
Um homem de 70 anos ficou ferido, na última hora, após uma queda no Bairro da Ajuda, no Funchal, numa zona de jardim.
Segundo informação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a vítima terá caído de uma altura entre 1,5 e 2 metros, sofrendo um golpe na testa e um traumatismo no braço, havendo suspeita de fractura da clavícula.
Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma ambulância e uma viatura de apoio, num total de quatro operacionais. A vítima foi assistida no local e posteriormente encaminhada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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