Dois navios de cruzeiro fazem escala no Porto do Funchal

O Porto do Funchal está a receber este domingo a escala de dois navios de cruzeiro e outros tantos mega-iates, que trazem à Madeira mais de 5.600 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

O 'Norwegian Epic', com 3.665 passageiros e 1.578 tripulantes, acostou pelas 6h00 e fica na pontinha até ao final da tarde (18h00), numa escala agenciada pela JFM Shipping. Está numa viagem de 12 dias de reposicionamento das Caraíbas para a Europa, onde vai operar nos próximos meses.

Partiu a 19 de Abril do Porto Rico, de onde chegou esta manhã ao Funchal. Segue depois para Espanha: Cádis, Motril, Cartagena, Ibiza, Palma de Maiorca e Barcelona, onde termina a viagem a 3 de Maio.

Uma hora mais tarde da entrada do 'Norwegian Epic', chegou o 'Hanseatic Nature, para uma escala com pernoita. O pequeno navio, agenciado pela JFM Shipping, traz a bordo 223 passageiros e 171 tripulantes. Está a realizar um cruzeiro de 13 dias entre Sevilha, Espanha, e Ponta Delgada, Açores, que vai demorar-se na Madeira visitando a Deserta Grande e o Porto Santo.

A viagem começou no dia 20 em Sevilha. Passou por Gibraltar (Reino Unido) e Marrocos (Casablanca e Safi), de onde chegou ao Funchal, na manhã deste domingo. Parte na segunda-feira, pelas 5h30, em direcção à Deserta Grande e depois para o Porto Santo, onde vai também passar a noite, antes de seguir viagem, na terça-feira, para os Açores, visitando as ilhas de Santa Maria, Terceira e, depois, São Miguel.

No Porto o Funchal, vão estar também o mega-iate 'Amore', para uma escala de dois dias da responsabilidade da Transinsular, e o 'Ocean Z', da Funchal Marítima, que fica até segunda-feira ao início da tarde.