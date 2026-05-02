Crianças celebram “amor e paz” no Muro da Esperança

O Funchal voltou esta manhã a transformar-se num palco de cor e simbolismo com a cerimónia do Muro da Esperança, onde centenas de crianças participaram na colocação de flores, num dos momentos mais marcantes da Festa da Flor.

Entre o cortejo infantil e a presença de famílias e visitantes na Praça do Município, foram os mais novos a dar o tom da iniciativa, com mensagens simples e espontâneas.

Cortejo infantil dá cor ao Muro da Esperança Centenas de crianças participam na deposição de flores na Praça do Município

“Amor, paz e acho que é só”, disse Sara, ao resumir o significado da sua flor, uma margarida: “É uma margarida e pronto.”

Também Leonor, de 5 anos, explicou a sua participação de forma directa: “Eu vim ver o Muro da Esperança.” Já Madalena Figueira, de 6 anos, referiu que veio “pôr as flores no Muro da Esperança” e deixou um apelo: “Eu gostaria que as pessoas que nunca viessem aqui, viessem uma vez.”

No final da cerimónia, no palco instalado na Praça do Município, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, sublinhou o simbolismo do momento: “Esta é uma celebração da paz. O Muro da Esperança é uma mensagem que a Madeira deixa ao mundo, numa altura em que todos nós precisamos de mais paz.”

A iniciativa, integrada na Festa da Flor, voltou a reunir escolas e instituições num gesto colectivo que simboliza a esperança, reforçado por um ambiente de forte participação e pela moldura humana que preencheu a praça durante toda a manhã.