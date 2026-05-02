“Evento cada vez mais forte e participado”
Muro da Esperança reúne centenas de crianças no Funchal
O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou a crescente dimensão da cerimónia do Muro da Esperança, sublinhando o seu significado simbólico e a forte adesão registada ao longo dos anos.
Cortejo infantil dá cor ao Muro da Esperança
Centenas de crianças participam na deposição de flores na Praça do Município
O evento, que decorre desde 1979, voltou a reunir este ano mais de 400 crianças, representando oito escolas e várias instituições, para um gesto colectivo de paz e esperança. Grupos folclóricos juntaram-se também à iniciativa, reforçando o carácter comunitário da celebração.
Eduardo Jesus realçou que a cerimónia tem vindo a ganhar participação de ano para ano, sendo hoje “uma mensagem muito forte de esperança”, com particular envolvimento das crianças.
Do ponto de vista organizativo, o governante explicou que houve ajustes no layout da Praça do Município, em articulação com a Câmara Municipal, com a actividade deslocada para o lado nascente devido a obras no lado poente, garantindo melhores condições de segurança e circulação.
A operação no terreno foi considerada positiva, com boa coordenação entre as equipas envolvidas, assegurando o normal funcionamento de todo o evento.