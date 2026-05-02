Clássicos dos bombeiros em exposição no Porto Santo

O Porto Santo recebe, esta segunda-feira, as comemorações do Dia do Bombeiros, mas este sábado já é possível assistir a uma exposição de carros clássicos na Praça do Município, bem no centro da cidade.

As viaturas têm chamado a atenção dos porto-santenses e turistas, que passeiam pela cidade.



As comemorações do Dia do Bombeiro desenrolam-se a 4 de Maio, com missa na Igreja Matriz do Porto Santo pelas 10h30, seguida de Formatura dos Bombeiros da RAM no Largo do Pelourinho pelas 11h30.

A chegada da Alta entidade está prevista para as 11h45, sendo que a sessão solene, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo arranca às 12 horas.

A partir das 13h15 haverá um desfile motorizado.