ANAFRE quer destacar papel das mulheres no poder local com encontro a 10 de Outubro

A ANAFRE Madeira está a preparar um encontro dedicado às mulheres autarcas, envolvendo eleitas, executivos e membros das assembleias de freguesia para o dia 10 de Outubro, no Norte da ilha. Esta é uma das actividades previstas pela nova delegação.

A delegação reuniu na nova sede regional da ANAFRE, espaço Imaculado, cedido pela Junta do Imaculado Coração de Maria.

Segundo explica, "este encontro não será apenas mais uma reunião", pois o objectivo passa por "avançar com a criação de uma Comissão de Mulheres Autarcas e, ao mesmo tempo, prestar uma justa homenagem às autarcas mais antigas da Madeira, reconhecendo o contributo que deram, muitas vezes de forma discreta, mas sempre determinante para o desenvolvimento das suas comunidades".

No plano de actividades consta também, a 31 de Outubro, um encontro dirigido aos presidentes das mesas das assembleias de freguesia. "Um espaço pensado para discutir dificuldades, esclarecer dúvidas e partilhar experiências sobre uma função que é muitas vezes exigente e nem sempre devidamente valorizada", indica a ANAFRE Madeira. Tal como no caso das mulheres autarcas, será feito um trabalho prévio com as Juntas, no sentido de identificar antigos presidentes de mesa, valorizando o conhecimento acumulado ao longo dos anos.

Na reunião foi também discutida uma preocupação com situações concretas de presidentes de Junta cujas entidades patronais "não estão a cumprir o que a lei determina, colocando em causa direitos dos eleitos locais e, no limite, a própria autonomia do poder local".

"A delegação acompanha estes casos com atenção e entende que é fundamental garantir o respeito pelas funções autárquicas, que são um pilar essencial da nossa democracia", assume.