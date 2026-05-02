CD Garachico conquista menção ouro no Portugal Gym for Life

O Clube Desportivo Garachico conquistou a menção Ouro no Portugal Gym for Life, a competição nacional de Ginástica para Todos, que se realiza no Pavilhão Municipal de Odivelas.

"Este reconhecimento, o mais elevado atribuído pelo evento, destaca a excelência da performance apresentada pelo clube, marcada por uma combinação notável de rigor técnico, criatividade coreográfica e expressividade artística, critérios centrais de avaliação nesta competição", indica uma nota emitida pelo clube.

Os ginastas apresentaram uma coreografia de Marco Policarpo, sob orientação da treinadora Fátima Azevedo. Para o presidente do clube, Dany Freitas, esta conquista representa um momento de enorme significado. "Este Ouro é o reflexo do trabalho, da paixão e da entrega de toda a nossa equipa. Sentimos um profundo orgulho por levar o nome da Madeira a este nível e por representar a nossa região com excelência. Este reconhecimento nacional prova que, com dedicação e visão, é possível alcançar grandes resultados", afirma.

Para o CD Garachico, "esta distinção não só enaltece o percurso do Clube Desportivo Garachico, como também reforça o papel da Madeira no panorama nacional da ginástica, inspirando novas gerações de atletas e promovendo valores essenciais como o espírito de equipa, a superação e a expressão artística".