Dançando com a Diferença promove reflexão com T-Angel

A companhia Dançando com a Diferença promove, no próximo dia 19 de Maio, às 18 horas, a conversa ‘Travessias de Monstruosidades’, com a artista e investigadora T-Angel. A iniciativa terá lugar no estúdio da companhia, localizado no Armazém do Mercado, no Funchal, e a entrada é gratuita mediante inscrição prévia.

O encontro pretende abrir espaço para a reflexão em torno de temas como a educação, o corpo, a normatividade e a dissidência, a partir do percurso artístico, pedagógico e académico de T-Angel.

Natural do Brasil e nascida em 1982, T-Angel “identifica-se como uma pessoa «periférica», freak e trans não-binárie”, refere a Dançando com a Diferença, em comunicado. É professora, artista de performance, investigadora e activista pelos direitos humanos e dos animais. Desde 2020, exerce funções como docente e coordenadora pedagógica na rede estadual de ensino de São Paulo.

Especialista em Educação Inclusiva, mestre e doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo, tem desenvolvido, ao longo das últimas duas décadas, investigação e criação artística centradas na modificação corporal, nos usos dissidentes do corpo e nas relações entre educação, género e sexualidade.

A conversa integra a programação da Dançando com a Diferença dedicada à reflexão artística e social, promovendo o diálogo em torno de diferentes formas de expressão, identidade e inclusão.