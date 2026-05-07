Evento em Los Angeles atrai norte-americanos interessados nos "Vistos Gold" portugueses

Perto de cem investidores norte-americanos interessados em obter o "Visto Gold" em Portugal participaram no evento "Portugal Residency & Investment", que decorreu esta quarta-feira em Los Angeles com organização da Open Media.

Dividido em três sessões, o evento no hotel The London West Hollywood serviu para explicar os passos a tomar para obter Autorização de Residência para Investimento - ARI, vulgo "Visto Gold", e esclarecer dúvidas sobre o impacto das alterações legislativas relativas à nacionalidade.

"São pessoas que querem um plano B, fazem um investimento num fundo e têm a flexibilidade de passar o tempo que quiserem em Portugal", disse à Lusa Bruce Hawker, CEO da Open Media. "Los Angeles é sempre das cidades que têm maior procura, como São Francisco, por exemplo".

Este evento distingue-se das iniciativas "Living in Portugal", da mesma organização, porque tem um âmbito mais restrito e um público-alvo específico.

"São pessoas que querem poder viajar, que os filhos possam estudar na Europa, possam ter capacidade de ficar lá mais de 90 dias seguidos, neste caso, e sem terem necessidade de residir ou de ter obrigações fiscais", resumiu o CEO do fundo de investimento Optimize Investment Partners, Pedro Lino, que foi um dos oradores do seminário.

"Com um investimento de 500 mil euros, podem trazer, por exemplo, quatro pessoas", exemplificou. O perfil dos interessados é sobretudo casais acima dos 50 anos, que começaram a olhar para Portugal como uma alternativa dada a polarização política nos Estados Unidos e a desvalorização do dólar.

"O que nós vemos é que muitos investidores americanos querem investir no fundo, não só para o 'Golden Visa' mas também por uma questão de diversificação", explicou Pedro Lino. O fundo Optimize tem agora 400 milhões de euros sob gestão e quase 800 clientes são norte-americanos.

"É um mercado que percebe o que são fundos de investimento, as pessoas já estão habituadas aos 'mutual funds' e a maior parte dos americanos tem investimentos no mercado financeiro", afirmou.

Gonçalo Mendes Leal, sócio fundador da sociedade NSM Lawyers e que também foi orador, sublinhou que o "Visto Gold" português é um dos que tem as melhores condições na Europa e isso é atrativo para os norte-americanos, que veem Portugal com bons olhos.

"É visto como uma ponte perfeita para quem quer estar com um pé na Europa, mais longe das zonas de conflito", referiu. "E depois também pelo próprio custo de vida, o sistema de saúde, a própria educação", indicou.

"O momento político, económico, a instabilidade à volta do mundo, propiciam muito este olhar para o plano B", salientou Mendes Leal.

O advogado contou que um dos participantes da sessão da manhã terminou o dia a dar entrada com o pedido de cidadania em Portugal, através da NSM, num processo de antecipação que tem em conta a estimativa de demora da análise.

Gonçalo Mendes Leal notou que o interesse de norte-americanos tem vindo sempre a aumentar nos últimos anos e a sociedade bateu o recorde de clientes em 2025. No entanto, o período que antecedeu as alterações à Lei da Nacionalidade, no início deste ano, levou a uma quebra e alguma incerteza.

"Nós vimos cá também fazer essa educação das pessoas e passar alguma tranquilidade", referiu o advogado.

A Open Media segue agora para Miami, com um evento a 09 de maio, depois Nova Iorque no dia 13 e Chicago no sábado, 16 de maio.