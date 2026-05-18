PS aplaude recuo do Governo no Seixal, mas espera que obra não fique apenas no plano das intenções

A presidente do PS-Madeira regista o facto de o Governo Regional ter recuado na sua posição inicial e anunciar, agora, que irá avançar com uma intervenção junto à via expresso, no Seixal, para garantir a segurança de quem ali transita.

Segundo nota à imprensa, Célia Pessegueiro salienta que esta ‘marcha-atrás’ do executivo só acontece devido à pressão que tem sido efectuada pelo presidente da Câmara do Porto Moniz, pelo Partido Socialista e pela população. Isto, depois de, apesar das frequentes quedas de pedras que colocam em risco a vida de quem circula na zona (a última das quais causou um ferido grave), o presidente do Governo ter afirmado, de forma irresponsável, que não havia verbas para uma obra importante para a segurança da população, mas insistir em canalizar milhões de euros para projetos não prioritários, como os campos de golfe.

A líder socialista mantém as críticas à postura de Miguel Albuquerque, mas regista o facto de ter sido graças à insistência e aos alertas deixados pelo PS-M que o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas veio agora anunciar a construção de um falso túnel naquela zona. Ainda assim, afirma que é preciso esperar para ver. “Para já, trata-se apenas de um anúncio. Esperamos que não tenha o mesmo desfecho que outros feitos há anos, sem que as obras tenham ido para o terreno”, observa.

Por outro lado, Célia Pessegueiro não deixa de responder às acusações de aproveitamento político de que foi alvo pelo secretário regional, Pedro Rodrigues, que afirmou que a socialista, enquanto desempenhou as funções de presidente da Câmara, “não foi capaz de apresentar uma única solução, um único projeto digno desse nome para algumas situações que tem no seu concelho, nomeadamente na zona dos Anjos”.

A presidente do PS-M desafia o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas a tornar público o Estudo Prévio para a requalificação da Estrada dos Anjos, que a própria, na qualidade de presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, lhe entregou aquando de uma reunião mantida o ano passado. A socialista lembra que, em 2023, quando liderava os destinos da autarquia, foi adjudicada, através de procedimento por consulta prévia, a “aquisição de serviços para a realização do Estudo Prévio para a requalificação da Estrada dos Anjos, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol”, que esse estudo foi entregue à Câmara em abril de 2025 e entregue em mãos pela própria a Pedro Rodrigues numa reunião ocorrida a 2 de maio.

Como adianta, a autarquia avançou com a realização do Estudo Prévio, o qual envolve toda a extensão da Estrada dos Anjos, identificando as diferentes zonas de intervenção, os pontos críticos e um conjunto de soluções, com diferentes custos, pelo que competia depois ao Governo ver qual a solução que estava disposto a financiar.

A verdade é que, acrescenta a líder do PS-M, até outubro de 2025, altura em que cessou as funções à frente da edilidade, não houve qualquer resposta por parte do secretário regional em relação ao documento que lhe foi entregue. Como remata, seria importante que o governante viesse a público apresentar o referido estudo.