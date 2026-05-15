Corpo de Deus celebrado a 4 de Junho

A Docese do Funchal deu conta esta manhã das "diversas atividades pastorais que terão lugar na celebração do Corpo de Deus, a realizar-se no Largo do Colégio, no próximo dia 4 de Junho de 2026" e que culminará com a procissão até à Sé do Funchal.

Assim, "este ano, a Santa Missa será presidida pelo novo Núncio Apostólico em Portugal, Sua Excelência Reverendíssima o Arcebispo D. Andrés Carrascosa Coso", informa.

Diz a Diocese que "foram convidados todos os leigos das nossas paróquias a participar nesta celebração, de modo especial os irmãos e irmãs das Confrarias, as saloias e os grupos das Visitas Pascais com as bandeiras do Espírito Santo. Os pais e os filhos que fizeram a Primeira Comunhão com os seus fatos e vestidos brancos tão bonitos para Jesus; não podemos esquecer os leigos, os movimentos e as obras laicais. Contamos também com a presença dos consagrados", convida a igreja liderada na Madeira por D. Nuno Brás.

Continuando, a Festa do Corpo de Deus contará com os seguintes momentos: Adoração ao Santíssimo Sacramento, na Igreja Paroquial de São Pedro, das 15h00 às 17h00; Celebração do Sacramento da Reconciliação, na Praça do Colégio, das 17h00 às 17h45. Agradecemos aos dez sacerdotes convidados que aceitaram estar presentes para atender em confissão; Celebração da Eucaristia, na Praça do Colégio, às 18h00, seguida de procissão até à Sé do Funchal".

Acrescentando que manifesta o seu "profundo agradecimento às paróquias responsáveis pela elaboração dos tapetes de flores: Porto Moniz, Santa e Achadas da Cruz, Machico, Caniçal e Preces, Caniço e Lombada, bem como, pela primeira vez, à Escola Salesiana", revela, a Diocese lembra que "o percurso deste ano será entre o Largo do Colégio – Rua Câmara Pestana – Largo da Igrejinha – Avenida Zarco (descendente) – Avenida do Mar (faixa norte) – Rua Dr. António José de Almeida (ascendente) – Largo D. Manuel I – Sé do Funchal", onde termina a celebração.