CESP apela à adesão à greve a 3 de Junho

O CESP – Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal apelou hoje à adesão à greve do sector do comércio marcada para o próximo dia 3 de Junho, defendendo que a participação dos trabalhadores será fundamental para exigir melhores salários, horários dignos e melhores condições de trabalho.

Através de um comunicado de imprensa, o sindicato refere que desenvolveu uma acção de sensibilização realizada junto de trabalhadores do sector, tendo reforçado a importância da greve como forma de luta contra a precariedade, a desregulação dos horários, a pressão laboral e as dificuldades na conciliação entre a vida profissional e familiar.

"O CESP esclarece ainda que no sector do comércio não existem serviços mínimos decretados para esta greve, pelo que todos os trabalhadores podem exercer livremente o seu direito à greve", refere o sindicato, acrescentando que "qualquer trabalhador pode aderir à greve, independentemente de ser sindicalizado ou não, estando este direito consagrado na Constituição da República Portuguesa."

O sindicato apelou igualmente à participação na concentração marcada para o dia 3 de Junho, pelas 11h30, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, considerando que só com uma adesão significativa será possível alcançar respostas concretas para os problemas sentidos diariamente pelos trabalhadores do comércio.