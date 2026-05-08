Semana da Europa assinalada na autarquia do Funchal

A Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal recebeu, hoje, a conferência “40 ANOS DA ADESÃO DE PORTUGAL À UNIÃO EUROPEIA”, incluída na Semana da Europa, iniciativa organizada pela autarquia e que contou com a presença de Alberto João Jardim, ex-presidente do GR da RAM e de Kathleen Figueiredo Laissy, representante do Governo da Região Autónoma da Madeira junto das instituições europeias, a que se junta a moderação de Marco Melo, coordenador do Clube Europe da Escola Dr Eduardo Brazão de Castro.

Na sessão de abertura, conforme nota à imprensa, o presidente da CMF abordou algumas questões e situações, mas também perspectivas e inquietações, sobre o contexto europeu e o rumo que está a ser prosseguido, isto na véspera da celebração do Dia da Europa, que amanhã se assinala.

Entre a Autonomia da Madeira, que assinala 50 anos este ano e a os 40 anos da integração da Região, na UE, Jorge Carvalho realçou o trabalho e europeísmo de Alberto João Jardim.

Jorge Carvalho apontou ainda esperar, no final da conferência, que as pessoas pudessem estar «mais capacitadas, mais competentes e, acima de tudo, mais conscientes de que vivemos num espaço de mais de 400 milhões de habitantes e ainda é um espaço em que pudemos viver com tranquilidade» face a outros «quadrantes do planeta», sem, contudo, dar como adquiridos os valores e princípios que a União Europeia defende.