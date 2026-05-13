Podcast internacional analisa Portugal e diásporas portuguesas

O antropólogo Miguel Moniz e o historiador Gilberto Fernandes lançaram um novo podcast internacional em inglês dedicado às comunidades portuguesas no mundo e a temas de Portugal e da emigração portuguesa.

Home is the Journey: Tales from Portugal's Diasporas estreou-se em 25 de abril e reúne semanalmente entrevistas com figuras ligadas às artes, cultura, literatura, academia, história, desporto, política, negócios e jornalismo.

O projeto é conduzido por Miguel Moniz, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e Gilberto Fernandes, historiador na Universidade de York, em Toronto.

Segundo a apresentação do podcast, o objetivo é promover conversas críticas, mas acessíveis, sobre as experiências das comunidades emigrantes e imigrantes portuguesas e o impacto global das várias diásporas de Portugal.

O primeiro episódio contou com Brian Martins e Derrick DeMelo, membros do grupo de comédia luso-americano The Portuguese Kids, sediado no Massachusetts.

Na conversa, os humoristas abordam a experiência de crescer em Fall River, nos Estados Unidos, como filhos de imigrantes portugueses, a relação entre identidade e humor, o papel das instituições culturais nas comunidades emigrantes e o atual clima político norte-americano sobre imigração.

O segundo episódio apresenta os atores luso-canadianos Paulino Nunes e Jess Salgueiro, ambos com carreiras na televisão e no cinema norte-americanos.

Paulino Nunes, conhecido por papéis em séries como Shogun, The Boys, Law and Order, Brooklyn e Suits, e Jess Salgueiro, com créditos em Frasier, The Boys, Working Moms, Letterkenny e Orphan Black, refletem sobre representação, identidade e percurso artístico enquanto descendentes de comunidades portuguesas no Canadá.

Entre os próximos convidados estão o coronel José Santos Coelho, conhecido como um dos "capitães de Abril", e Dennis Redmont, jornalista norte-americano que desafiou o Estado Novo e foi detido pela polícia política portuguesa.

A programação futura inclui ainda conversas com artistas, músicos, ativistas laborais, investigadores e representantes de instituições comunitárias, incluindo debates sobre identidades queer, justiça social e o impacto de operações de imigração em comunidades luso-americanas.

Além dos episódios principais, Home is the Journey inclui "sidecasts", entrevistas curtas dedicadas a práticas culturais e instituições portuguesas, como a tradição das filarmónicas.

Miguel Moniz nasceu e cresceu numa comunidade açoriana e cabo-verdiana em Cape Cod, Massachusetts, vive em Portugal desde a década de 1990 e doutorou-se pela Universidade Brown.

Gilberto Fernandes cresceu na área da Grande Lisboa, vive no Canadá há mais de 20 anos e é doutorado pela Universidade de York.

O podcast é produzido pelo Migrant Communities Project, sediado no Massachusetts, e pelo Portuguese Canadian History Project, sediado em Toronto.

Home is the Journey: Tales from Portugal's Diasporas está disponível no Acast, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e outras plataformas digitais.