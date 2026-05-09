Turista francesa assistida após comportamento alterado na Avenida Sá Carneiro

A PSP e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 23h30 de ontem para a Avenida Sá Carneiro, no Funchal, devido a uma turista francesa que se encontrava alterada.

Segundo foi possível apurar, a mulher, de 33 anos, apresentava um comportamento considerado instável, alegadamente com intenção de provocar distúrbios no local.

A turista acabou por ser imobilizada pelas autoridades e equipas de socorro, sendo posteriormente transportada para o hospital para avaliação médica.