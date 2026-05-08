Porta 33 encerra ‘NOISE’ de Ana da Silva com sessão de escuta

A exposição ‘NOISE’, da artista madeirense Ana da Silva, aproxima-se do fim na Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea - Porta 33. Com curadoria de Miguel von Hafe Pérez, a mostra, que teve início em Dezembro, pode ser visitada até ao final deste sábado, 9 de Maio, assinalando o regresso da artista à Madeira através de um percurso que cruza música, artes visuais e experimentação sonora.

Integrada nas comemorações dos 35 anos da Porta 33, a exposição reúne obras inéditas, pinturas, desenhos, objectos pessoais, fotografias, capas de discos, cartazes e vinis, estabelecendo ligações entre o universo visual da artista e a sua trajectória musical enquanto membro fundador da banda The Raincoats. Entre as peças apresentadas encontram-se trabalhos da série ‘Noise’, a capa do álbum Island e a blusa ‘Madeira’, utilizada no primeiro concerto do grupo, em Londres, em 1977.

Para assinalar a finissage, o colectivo Pitanga Discos promove entre as 17 e as 20 horas de amanhã uma sessão de escuta dedicada ao conceito de “expressão crua” presente no percurso artístico de Ana da Silva. A iniciativa propõe uma viagem sonora entre o pós-punk, o ruído experimental e formas contemporâneas de criação electrónica e visual.

Segundo a Porta 33, a sessão parte da ideia de que o punk representa “um acto de expressão radical” e utiliza o ruído como ferramenta poética e criativa. O percurso sonoro estabelece um diálogo entre a materialidade do som em vinil e os elementos visuais presentes na exposição, incentivando uma experiência de escuta profunda e sem mediação digital.

A entrada é livre, estando sujeita à lotação da sala localizada na porta 33 da Rua do Quebra Costas, no Funchal.