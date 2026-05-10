Estão abertas as candidaturas ao prémio que cuida de quem envelhece

Portugal tem mais de 2,5 milhões de pessoas com 65 ou mais anos. Muitas vivem sozinhas, afastadas das suas famílias, em risco de pobreza e exclusão e sem acesso a respostas sociais adequadas que as acompanhem quando mais necessitam. O Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Seniores existe precisamente para apoiar quem trabalha para mudar essa realidade.

A iniciativa financia, desde 2013, propostas de instituições privadas sem fins lucrativos que promovam o envelhecimento ativo e saudável, quer seja em casa como na comunidade. O foco está na prevenção da fragilidade e isolamento, minimizando as situações de institucionalização, e na melhoria efetiva da qualidade de vida dos mais velhos.

Ao longo dos seus 13 anos de existência já foram reconhecidos quase 400 projetos, num investimento total de 11,7 milhões de euros, que chegou a mais de 77 500 seniores em todo o país. Só em 2025, foram 31 os programas apoiados com um valor global que ultrapassou os 1,4 milhões de euros, que beneficiaram cerca de 2700 seniores. Entre os premiados, destacaram-se ações de coabitação intergeracional, de Walking Handball (variante adaptada de andebol tradicional), serviços domiciliários, atividades artísticas e culturais, formação de cuidadores, literacia digital e redes de apoio voluntário. Programas diferentes na forma e conteúdo, mas com o mesmo propósito: garantir bem-estar à população com mais idade.

Candidaturas e seleção

Em 2026, mantêm-se prioritárias, para efeitos de seleção de candidaturas, as respostas sociais que visem o desenvolvimento da autonomia, a melhoria da saúde integral, a promoção das redes de suporte, incluindo ações de capacitação e apoio a cuidadores (formais e informais), dos vínculos comunitários e o combate ao isolamento social, bem como os cuidados integrados, a ajuda em situações de vulnerabilidade e a prevenção da institucionalização.

A escolha dos projetos passa por três fases. Começa com uma avaliação técnica das candidaturas, tendo em conta a sua qualidade, sustentabilidade e relevância, de acordo com as linhas prioritárias do prémio. Segue-se uma análise complementar feita por avaliadores voluntários do BPI, que se reúnem presencialmente com as entidades que avançam para a segunda etapa. A decisão final cabe a um júri independente presidido pelo Pprofessor António Barreto (sociólogo), que integra, ainda, António Seruca Salgado, Carlos Farinha Rodrigues, José Pena do Amaral, Marc Simón e Rafael Chueca.

As entidades interessadas em candidatar-se podem encontrar toda a informação necessária nos sites do BPI e da Fundação ”la Caixa”, bem como o formulário de inscrição, que deve ser entregue até 14 de maio próximo. Os vencedores serão anunciados em outubro.

Cinco milhões de euros por ano para quem mais precisa

O Prémio Seniores faz parte dos Prémios BPI Fundação ”la Caixa”, um programa anual que em 2026 mantém uma dotação global de 5 milhões de euros repartida por quatro áreas: Infância (1,4 M€), Solidário (1,1 M€), Seniores (1,4 M€) e Capacitar (1,1 M€). Em 2025, os quatro prémios apoiaram 120 iniciativas com impacto em mais de 41 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

No total, desde 2010, as 49 edições já distribuíram mais de 42,3 milhões de euros por 1288 projetos, abrangendo mais de 272 mil beneficiários.

Fechadas as inscrições dos prémios Infância e Solidário, ao Prémio Seniores segue-se o Capacitar, destinado a promover a autonomia de pessoas com deficiência ou doença mental, com uma dotação de 1,1 milhões de euros. As candidaturas abrema 19 de maio, acompanhadas de uma sessão de esclarecimento online a 21,e decorrem até 18 de junho. Esteja atento!

Presente em Portugal desde 2018, na sequência da entrada do BPI no Grupo CaixaBank, a Fundação ”la Caixa”, num contexto mais amplo, dedica, este ano, 56 milhões de euros a programas para a transformação social, a investigação e a divulgação da ciência, a educação e a cultura, bem como para o desenvolvimento sustentável.