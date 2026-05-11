Preços das casas disparam na Madeira e sobem mais de 11% num ano

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 11,3% em Abril face ao mesmo mês do ano anterior, informa hoje o idealista, com base no seu índice de preços, no qual "comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.725 euros por metro quadrado (euros/m2)" no final do mês passado, tendo em conta o valor mediano. "Já a variação trimestral foi negativa de 1%", salienta.

Entre os municípios da ilha da Madeira, "a maior subida anual foi registada em Santana (28,8%), destacando-se claramente do conjunto analisado. Seguem-se a Calheta (18,1%), Câmara de Lobos (14,1%) e Santa Cruz (12,1%). O Funchal apresentou uma valorização anual de 9,6%, enquanto Ponta do Sol registou uma subida mais moderada (4,7%)", destaca.

No entanto, "no ranking dos preços medianos por metro quadrado, "a Calheta mantém-se como o município mais caro para comprar casa, com 4.066 euros/m2", seguida ainda de longe "pelo Funchal (3.939 euros/m2) e por Ponta do Sol (3.308 euros/m2). Logo depois surgem Santa Cruz (2.982 euros/m2) e Câmara de Lobos (2.935 euros/m2). Santana apresenta o valor mais baixo entre os municípios analisados, com 1.959 euros/m2".

Na prática, a maior subida regional deu-se no Porto Santo, já que "os preços subiram 33,7%, custando o metro quadrado, 3.811 euros", situando-se como o terceiro município mais caro para comprar casa.

"A nível nacional, o preço da habitação subiu 10,8% nos últimos 12 meses, situando-se em 3.121 euros/m2", esclarece, estando portanto a Madeira acima da média nacional na subida percentual e no valor por metro quadrado.

Funchal entre as subidas mais expressivas nas cidades-capitais

Em Abril de 2026, "os preços das casas à venda subiram em 15 das 16 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, tendo-se mantido estáveis em Vila Real (-0,2%)", refere o idealista. "As maiores subidas anuais registaram-se em Santarém (25,4%), Viseu (24,3%) e Beja (23%). Seguem-se a Faro (15,1%), Leiria (13,7%), Guarda (13,2%), Ponta Delgada (13,1%), Setúbal (12,5%), Viana do Castelo (12,3%) e Braga (12,1%)", mas "também Aveiro (10,4%) apresentou uma subida expressiva, assim como Funchal (9,6%), Lisboa (8,8%) e Porto (8,1%). Já Évora (7,5%) registou uma variação mais moderada", classifica.

"Lisboa mantém-se como a cidade onde é mais caro comprar casa, com um preço mediano de 6.109 euros/m2. Seguem-se o Porto (4.044 euros/m2) e o Funchal (3.939 euros/m2). No quarto e quinto lugares surgem Faro (3.656 euros/m2) e Setúbal (3.091 euros/m2)", logo depois "posicionam-se Aveiro (2.807 euros/m2), Évora (2.556 euros/m2), Ponta Delgada (2.381 euros/m2), Viana do Castelo (2.276 euros/m2) e Braga (2.223 euros/m2)" e "com valores inferiores a 2.000 euros/m2 surgem Viseu (1.961 euros/m2), Leiria (1.882 euros/m2), Santarém (1.804 euros/m2), Beja (1.439 euros/m2) e Vila Real (1.431 euros/m2). Abaixo dos 1.000 euros/m2, destaca-se a Guarda (997 euros/m2)".

Porto Santo com a maior subida nacional

Analisando os dados mais recentes, "os preços das casas subiram em todos os 25 distritos e ilhas analisadas, não se registando qualquer descida no último ano. A maior subida anual foi registada na ilha de Porto Santo (33,7%), destacando-se de forma muito expressiva. Seguem-se a ilha de São Jorge (29,5%), a ilha Terceira (26,5%), Castelo Branco (23,7%) e Santarém (22,3%)", identifica.

"Com variações igualmente relevantes surgem ainda Portalegre (18,2%), Setúbal (17,8%), ilha de São Miguel (16,2%), Viseu (15,8%) e Guarda (14,9%). Também a ilha do Pico (13,9%), Beja (13,7%), Coimbra (12,8%), Évora (12,6%), Braga (12,2%), Leiria (11,8%) e Viana do Castelo (11,8%) registaram subidas consistentes", enquanto que "com aumentos mais moderados aparecem a ilha da Madeira (10,9%), Faro (10,9%), Aveiro (10,5%), Lisboa (9,1%) e Porto (8,3%). As variações mais contidas observaram-se na Bragança (4,7%), ilha do Faial (4,5%) e Vila Real (2,7%)".

No ranking dos preços por metro quadrado, "Lisboa lidera como o distrito mais caro para comprar casa, com 4.695 euros/m2, seguido por Faro (4.009 euros/m2), ilha de Porto Santo (3.811 euros/m2), ilha da Madeira (3.722 euros/m2) e Setúbal (3.296 euros/m2). Logo a seguir surge o Porto (3.083 euros/m2) e a ilha de São Miguel (2.322 euros/m2)", aponta.

Enquanto que "com valores intermédios posicionam-se Aveiro (2.070 euros/m2), Leiria (1.985 euros/m2), Braga (1.925 euros/m2), ilha Terceira (1.796 euros/m2), Coimbra (1.751 euros/m2), Viana do Castelo (1.729 euros/m2), ilha do Faial (1.684 euros/m2), ilha do Pico (1.673 euros/m2), Évora (1.662 euros/m2) e Santarém (1.607 euros/m2)" e "na parte inferior da tabela surgem a ilha de São Jorge (1.498 euros/m2), Beja (1.416 euros/m2), Viseu (1.390 euros/m2), Vila Real (1.124 euros/m2), Castelo Branco (1.112 euros/m2), Portalegre (970 euros/m2), Bragança (961 euros/m2) e, por fim, a Guarda (838 euros/m2)".

RAMadeira no meio da tabela

"Nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda subiram em todas as regiões do país", começar por garantir. "A maior subida anual foi registada no Alentejo (21,3%), seguido da Região Autónoma dos Açores (19,3%), do Centro (12%), da Região Autónoma da Madeira (11,3%) e da Área Metropolitana de Lisboa (11,1%). O Algarve apresentou uma valorização anual de 10,9%, enquanto o Norte registou a subida mais moderada (8,6%)".

Quanto ao preço, naturalmente, "a Área Metropolitana de Lisboa, com um preço mediano de 4.379 euros/m2, continua a ser a região mais cara para comprar casa. Seguem-se o Algarve (4.009 euros/m2) e a Região Autónoma da Madeira (3.725 euros/m2)", lista. "Logo depois surgem o Norte (2.551 euros/m2), o Alentejo (2.050 euros/m2) e a Região Autónoma dos Açores (2.035 euros/m2). O Centro, com um preço mediano de 1.774 euros/m2, mantém-se como a região mais barata para adquirir habitação", conclui.