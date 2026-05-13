Francisco Gomes quer acabar com "caos no sector TVDE"

O deputado do Chega (CH) eleito pela Madeira foi protagonista durante uma audição à Táxis-RAM na XIV Comissão de Infraestruturas e Mobilidade da Assembleia da República, afirmando que "é tempo de pôr fim ao descontrolo e à fraude que estão a dominar o sector TVDE e a prejudicar os profissionais que pretendem trabalhar de forma honesta e digna".

Francisco Gomes, que é coordenador do grupo parlamentar do CH nessa comissão, salientou que "a revisão da legislação do sector tornou-se indispensável para proteger os motoristas sérios e impedir que os TVDE continuem a ser utilizados para promover ilegalidades e esquemas".

"O sector TVDE está a ser destruído por quem vive de fraude, de esquemas e de ilegalidades", reforça. "Quem quer trabalhar honestamente e com dignidade está a pagar o preço do descontrolo instalado", lamentou Francisco Gomes, que considera que "muitos dos problemas actuais resultam da ausência de fiscalização eficaz e da incapacidade política para impor regras claras e respeitadas".

O parlamentar também alertou que "esta situação está a prejudicar a reputação de milhares de motoristas que exercem a actividade de forma séria e legal", frisando que "há profissionais honestos a serem arrastados para a lama por causa de alguns bandidos de algibeira, que todos sabem quem são, e de um sistema permissivo que deixou entrar tudo e mais alguma coisa sem controlo nem autoridade".

Francisco Gomes defendeu, ainda, "a importância estratégica do sector do táxi", sublinhando que "continua a desempenhar um papel essencial na mobilidade das populações". E concluiu: "O táxi continua a ser um sector fundamental e merece respeito. O que não merece é competir num mercado desregulado onde reina a impunidade."