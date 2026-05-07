Docentes da Francisco Franco em experiência de 'job sharing' na Finlândia

Um grupo de de docentes da Escola Secundária de Francisco Franco está a participa numa experiência de job shadowing na Finlândia, com o objectivo de contactar directamente com um dos sistemas educativos mais reconhecidos a nível internacional. É uma iniciativa integrada no projecto '“Empowering Teachers: Building a Connected, Inclusive, and Technological Tomorrow'.

"A iniciativa procura compreender, de forma aprofundada, os princípios estruturantes, as metodologias de ensino e as abordagens pedagógicas do modelo finlandês, permitindo aos docentes observar o funcionamento das escolas, a organização curricular e o papel do professor enquanto facilitador da aprendizagem", explica uma nota enviada à imprensa.

Olavo Teixeira, professor coordenador do projecto, indica que "esta experiência representa uma oportunidade única para reforçar a qualidade das práticas educativas”, sublinhando que “o contacto direto com outros contextos profissionais será determinante para adaptar estas aprendizagens à realidade da nossa escola”.

A equipa integra o António Pires, presidente do Conselho Executivo, cuja presença evidencia o compromisso institucional com a inovação e a internacionalização. Para o responsável, “esta iniciativa traduz uma visão estratégica de futuro, assente na valorização dos docentes e na capacidade de aprender com sistemas de referência, com vista à melhoria contínua”.

Participam ainda a Professora Nadina Castro, docente de Inglês e Delegada de Grupo, responsável pela mediação linguística e intercultural, e a Professora Sara Ribeiro, docente de Direito e Delegada do Grupo de Economia e Contabilidade, que contribuirá com uma leitura crítica dos desafios da educação contemporânea e da formação para a cidadania.

"Mais do que um momento de observação, esta experiência afirma-se como um espaço de aprendizagem profissional, reflexão crítica e construção colaborativa de conhecimento, com impacto na promoção de ambientes educativos mais flexíveis, inclusivos e tecnologicamente avançados", termina.