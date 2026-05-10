Andebol do Club Sports da Madeira desce de divisão

De nada valeu a vitória conseguida ontem pela equipa feminina do Club Sports da Madeira sobre o Colégio de Gaia por 20-16, resultado relembre-se que relegou para a 2.ª Divisão a formação de Gaia.

Ontem também a vitória fora de portas do Juventude de Lis em casa do Clube de Andebol de Leça, por 27-24, sentenciou as poucas aspirações das madeirenses relativamente à manutenção.

Um resultado inesperado sem dúvida das leirienses em Leça da Palmeira. Descem Clube Sports da Madeira e Colégio de Gaia, dois emblemas com muita história de presenças e títulos na principal divisão do andebol feminino nacional.