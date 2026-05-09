Académico de Viseu e Torreense vencem e adiam acesso à I Liga
Torreense bateu Lourosa e Académico ganhou ao Benfica B e garantem ou a subida directa ou o play-off
O Torrense garantiu hoje pelo menos o play-off de subida, após vencer na visita ao Lusitânia de Lourosa, por 2-1, na 33.ª jornada da II Liga de futebol. Na mesma altura, o Académico de Viseu vencia o Benfica B no Seixal Campus por 2-0 e garantia distâncias e, para já o segundo lugar na classificação.
Com estes dois resultados, as duas equipas que se seguem ao Marítimo (já promovido e campeão da II Liga, que hoje perdeu por 1-0 em Penafiel), vão agora disputar o acesso directo ou o lugar de play-off, sendo que estão com dois pontos de diferença. O Académico tem 58 pontos, o Torreense tem 56 pontos.
Na última jornada, o Torreense pode ainda alcançar a subida directa caso vença o Vizela em casa e o Académico de Viseu perca na recepção ao Sporting B. Em todo o caso, um empate do Académico garante a sua promoção directa, uma vez que no confronto directo há um empate (2-1 e 0-1), mas os viseenses têm uma larga vantagem na diferença de golos marcados e sofridos (+25 para +9).