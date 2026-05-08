Turista alemã atropelada no Funchal
Uma turista alemã, de 68 anos, foi atropelada ao início da tarde de hoje por um motociclo na Rua Visconde de Anadia, no Funchal.
A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e a apurar as circunstâncias do acidente. Segundo o que o DIÁRIO apurou, a turista sofreu ferimentos ligeiros, apresentando queixas de dores na sequência do embate.
A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e posteriormente transportada para o hospital para observação médica.
