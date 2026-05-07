Associação Casa do Voluntário celebra Dia da Família na Nazaré

A Associação Casa do Voluntário vai assinalar o Dia da Família no próximo dia 15 de Maio (sexta-feira), entre as 14 e as 17 horas, no Parque Urbano da Nazaré, no Funchal.

Neste evento, que tem como objectivo homenagear a família como núcleo vital da sociedade, estão previstos vários momentos de animação, com destaque para a actuação do grupo folclórico do Centro Cultural de Santo António, às 15 horas, uma peça de teatro da Garouta do Calhau, às 15h30, o espectáculo 'Sorrisos e Ritmos do Norte' da Fundação Mário Miguel, às 15h45, e uma aula de psicomotricidade dinamizada pela Causa Social, às 16 horas.

Também são esperadas as presenças da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal e o director regional de Juventude, André Alves.